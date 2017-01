POL-HR: Fritzlar - Dieseldiebstahl aus Bagger

Homberg (ots) - Fritzlar Dieseldiebstahl Zeit: 13.01.2017, 19:30 Uhr bis 14.01.2017, 07:30 Uhr Unbekannte Diebe klauen Dieselkraftstoff aus Bagger. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter ein abgeschlossenes Tankschloss eines Baggers geöffnet und ca. 100 Liter Diesel im Wert von ca. 120,- Euro aus dem Tank entwendet. Der Bagger war in einer Baustelle in der Straße "Auf der Schanze" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell