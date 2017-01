POL-HR: Wabern-Harle - Sachbeschädigung an Tennishalle und Hausfriedensbruch

Homberg (ots) - Wabern-Harle Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch Zeit: 13.01.2017, 15:50 Uhr Erneut drangen unbekannte Täter unberechtigt in eine Tennishalle im Reiherwaldweg ein. Letzten Freitag stellte ein Mitarbeiter der Tennishalle fest, dass sich unbekannte Täter über eine durch OSB-Platte gesicherte Dachluke Zugang zum Halleninnenraum verschafft haben und auf dem Tennisplatz in einer Edelstahl-Mülltonne ein Feuer entfacht haben. Schon am Wochenende zuvor waren unbekannte Täter durch ein Flachdachfenster in den Halleninnenraum gelangt und entzündeten ebenfalls ein Feuer in einer Mülltonne auf dem Tennisplatz. Genaue Angaben zum Schaden konnte der Anzeigenerstatter nicht machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell