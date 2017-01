POL-HR: Niedenstein: Brand eines Fachwerkhauses - Folgemeldung

Homberg (ots) - Niedenstein Brand eines Fachwerkhauses - Folgemeldung Brandzeit: 12.01.2017, 07:13 Uhr Am gestrigen Morgen kam es in der Hauptstraße von Niedenstein zum Brand eines Fachwerkhaues. Das Haus, eine ehemaligen Gaststätte, wurde aktuell als Wohnraum genutzt. Das Fachwerkhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt und wurde zum Teil schon abgerissen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Am Morgen, gg. 07:00 Uhr stellten Bewohner des Hauses im 2. Obergeschoss des insgesamt dreigeschossigen Gebäudes " Pension Ratskeller " offene Flammen fest. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 7 der 39 dort amtlich gemeldeten Personen, davon 3 Kinder, im Gebäude. Die Personen konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr wurde umgehend verständigt und leitete Löschmaßnahmen ein. Neben den Feuerwehren aus Niedenstein und den Ortsteilen beteiligten sich auch die Wehren aus Gudensberg und Fritzlar an der Brandbekämpfung. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren konnten erst am heutigen Morgen gegen 08.00 Uhr, nach Teilabriss des Gebäudes, endgültig abgeschlossen werden. Aus Gründen der Statik erscheint der Komplettabriss des Gebäudes erforderlich. Gutachterliche Untersuchungen laufen derzeit. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich nicht ergeben. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei gehen derzeit von einem technischen Defekt in der elektrischen Anlage aus. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

