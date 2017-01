POL-HR: Borken: 79-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Homberg (ots) - Borken Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Unfallzeit: 12.01.2017, 17:48 Uhr Ein 79-jähriger Borkener befuhr gestern Abend mit seinem Pkw die Landesstraße 3150, von Borken kommend, in Richtung Kleinenglis. In Höhe des dortigen Umspannwerkes kam der 79-Jährige mit seinem Pkw aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach im dortigen Straßengraben. Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert. Sein beschädigter Pkw wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens und die Schwere der Verletzungen sind zurzeit nicht bekannt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell