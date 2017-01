POL-HR: Niedenstein: Brand einer ehemaligen Gaststätte Brandzeit: 12.01.2017, 07:13 Uhr

Homberg (ots) - In Niedenstein, in der Hauptstraße brennt eine ehemalige Gaststätte. Der Brand wurde heute Morgen kurz nach sieben Uhr gemeldet. Zurzeit brennt der Dachstuhl in voller Ausdehnung, die örtlichen Feuerwehren sind bei der Brandbekämpfung. In dem Gebäude sind 39 Personen gemeldet, nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine Personen mehr im Gebäude. Mit einem hohem Sachschaden ist zu rechnen. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest. Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder ist ab 08:00 Uhr vor Ort und unter Tel.: 0173-3057844 zu erreichen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell