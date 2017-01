POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Wohnungseinbruch - Schmuckstücke entwendet

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Wohnung Tatzeit: 07.01.2017, 14:45 Uhr bis Samstag, 07.01.2017, 18:27 Uhr Schmuckstücke im Wert von wenigen hundert Euro entwendeten unbekannte Täter am Samstag aus einer Wohnung in der Adolf-Lins-Straße. Die Täter öffneten ein Fenster auf nicht bekannte Weise und stiegen anschließend in die Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten mehrere Schmuckstücke aus einem Schmuckkästchen. Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell