POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Autoradio aus Pkw gestohlen

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 06.01.2017, 19:00 Uhr bis 07.01.2017, 08:30 Uhr Ein Autoradio im Wert von 50,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem geparkten grauen Audi A 3 im Aueweg. Die Täter schlugen die hintere linke Seitenscheibe des Audi ein und kletterten anschließend in das Fahrzeug. Sie entwendeten das Originalradio, welches im Handschuhfach lag. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell