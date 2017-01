POL-HR: Spangenberg: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Homberg (ots) - Spangenberg Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale Tatzeit: 04.01.2017, 22:51 Uhr bis 23:09 Uhr 200,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in den Backstop in der Melsunger Str. Die Täter schoben einen Rollladen vor einem Fenster hoch, entfernten das dahinter befindliche Fliegengitter und versuchten anschließend das Fenster aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht und sie entfernten sich vom Tatort. An dem Fensterrahmen und dem Fliegengitter entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell