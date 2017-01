POL-HR: Homberg/ Efze: Fahndung nach unbekanntem Computerbetrüger - Fotos des Täters

1 weiterer Medieninhalt

Homberg (ots) - Homberg Fahndung nach unbekanntem Täter wegen Computerbetrugs Tatzeit: 04.10.2016, 14:35 Uhr -15:02 Uhr Nach einem Computerbetrug fahndet die Polizei nun mit Fotos nach einem unbekannten Mann, welcher mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld abgehoben hatte. Am Dienstag, den 04. Oktober 2016 wurde von unbekannten Tätern in der Homberger "Lichte" ein Pkw aufgebrochen und eine Handtasche mit EC-Karte entwendet. Kurz nach dieser Tat betrat eine unbekannte männliche Person die Kreissparkasse in Homberg und hob mit der entwendeten Karte Bargeld vom Konto der Karteninhaberin ab. Bei der unbekannten Person handelt es sich um einen etwas stämmigen Mann mit kurzen braunen Haaren und Geheimratsecken. Zur Tatzeit trug er eine dunkelgraue Jacke, einen grauen Pullover/ T-Shirt mit Applikationen, eine graue Hose und schwarze Turnschuhe mit heller Sohle. Wer kann Angaben zu der auf den beigefügten Bildern gezeigten Person machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

