POL-HR: Homberg: Zwei unbekannte Täter stehlen Jacken von Verkaufsständer - Zeugin gesucht

Homberg (ots) - Homberg Diebstahl von Jacken - Zeugin gesucht Tatzeit: 27.12.2016, 17:00 Uhr - 18:00 Uhr 6 Killtec-Winterjacken, im Verkaufswert von über 1.000,- Euro, stahlen zwei unbekannte Täter in der vergangenen Woche von einem Kleidungsständer vor einem Sportgeschäft in der Ziegenhainer Straße. Hierbei stand einer der Täter offensichtlich "Schmiere" und der zweite Täter stahl die Jacken vom Ständer und flüchtete damit. Einer der beiden Täter war einem Zeugen zuvor aufgefallen, als dieser im Bereich der Post/ Stadthalle urinierte und sich deshalb mit einer Frau stritt. Die Frau, Beifahrerin in einem weißen VW Golf, hatte den Mann darauf aufmerksam, dass es dafür Toiletten gebe. Der Mann habe etwas in einer anderen Sprache erwidert. Kurze Zeit später sei dieser Mann mit mehreren Jacken auf dem Arm wieder an dem Zeugen vorbeigerannt und geflüchtet. Dieser Mann ist ca. 175 cm groß, hat eine normale Figur, dunkle Haare und war "gut gebräunt". Er trug eine Jeans, ein Hemd und eine offene Jacke. Die Ermittler der Polizeistation Homberg bitten die Beifahrerin aus dem weißen VW Golf, welche mit urinierenden Mann sprach, sich bei der Polizeistation in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 zu melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell