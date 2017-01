POL-HR: Neukirchen: Handtasche aus Pkw gestohlen

Homberg (ots) - Neukirchen Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 02.01.2017, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendeten unbekannte Täter aus einem abgestellten Pkw an der L 3156, zwischen Neukirchen und Schrecksbach. Die Täter schlugen an dem geparkten Mitsubishi die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine braune Lederhandtasche, welche unter dem Beifahrersitz abgelegt war. Die Höhe des Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell