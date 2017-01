POL-HR: Melsungen: Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (ots) - Melsungen Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 30.12.2016, 20:00 Uhr bis 01.01.2017, 20:50 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Obermelsunger Straße. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und gelangten anschließend in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten das Ober- und das Kellergeschoss nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel. 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell