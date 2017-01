POL-HR: Neukirchen: Zwei Damenarmbanduhren aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots) - Neukirchen Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 31.12.2016, 13:00 Uhr bis 01.01.2017, 10:55 Uhr Zwei Damenarmbanduhren erbeuteten unbekannte Täter bei einem Wohnhauseinbruch im Siebenbürgener Weg. Die Täter brachen die Haustür auf und gelangten hierdurch in das Haus. Sie durchsuchten einige Räume und entwendeten zwei Damenarmbanduhren der Marke "Fossil". Die Täter brachen auch die an das Wohnhaus grenzende Gartenhütte auf und beschädigten ein Wohnzimmerfenster. Der angerichtete Sachschaden beträgt 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

