POL-HR: Schwalmstadt-Dittershausen: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Dittershausen Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 31.12.2016, 19:10 Uhr bis 01.01.2017, 01:40 Uhr 300,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter in der Silvesternacht bei einem versuchten Wohnhauseinbruch. Die Täter versuchten in der Elnröder Straße erfolglos eine Wohnhaustür aufzubrechen, hierzu hatten sie in das Türschloss eingestochen und an der Tür gehebelt. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Haus. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell