POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Bargeld aus Pfarrhaus gestohlen

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Einbruch in Pfarrhaus Tatzeit: 31.12.2016, 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr Einen unteren dreistelligen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter am Samstagabend bei einem Einbruch in das Pfarrhaus im Steinweg. Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Bargeld, welches sie in den Räumlichkeiten vorfanden, entwendeten sie. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

