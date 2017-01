POL-HR: Schrecksbach: Einbruch in Sportlerheim

Homberg (ots) - Schrecksbach Einbruch in Sportlerheim Tatzeit: 29.12.2016 bis 30.12.2016 Geschirr im Wert von 50,- Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in das Sportlerheim "Am Metzenberg". Die Täter brachen einen Rollokasten des Anbaus auf, schoben das Rollo hoch und stiegen anschließend in den Verkaufsraum ein. Aus einem Schrank entwendeten sie Porzellanteller, Pappteller und Pappbecher. Weiterhin zerstörten die Täter einen gemauerten Außengrill. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell