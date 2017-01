POL-HR: Edermünde-Haldorf: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Edermünde-Haldorf Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 30.12.2016, 17:30 bis 23:05 Uhr 500,- Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter bei einem Wohnhauseinbruch am Freitagabend im Lotterbergweg. Die Täter brachen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume und Möbelstücke. Ob etwas gestohlen wurde, steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

