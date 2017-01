POL-HR: Guxhagen: Erfolgloser Wohnhauseinbruch

Homberg (ots) - Guxhagen Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 30.12.2016, 17:45 Uhr bis 21:20 Uhr Am Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Baunsbergring ein und verursachten dabei 300,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten anschließend in das Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume erfolglos nach Wertgegenständen. Die Täter verließen das Haus ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel. 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

