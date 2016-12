POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Diebstahl von Stromverteiler und Kabel

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Stromverteiler und Kabel Zeit: 28.12.2016, 21:00 Uhr bis 29.12.2016, 10:00 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter einen Baustromverteiler, eine mobile Stromversorgung und ein 30 Meter langes Starkstromkabel im Wert von ca. 1.000,- Euro entwendet. Die Täter brachen den verschlossenen Stromkasten auf, zogen das Starkstromkabel heraus und entwendeten anschließend den Baustrom- und Steckdosenverteiler der Marke Elektra, der an einen Zaun der Totenkirche gekettet war. Die Stromverteilung wurde anlässlich des diesjährigen "Scherzmarktes" eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro am Stromkasten. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

