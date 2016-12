POL-HR: Malsfeld-Beiseförth - Einbruch in Schützenhaus

Homberg (ots) - Malsfeld-Beiseförth Einbruch in Schützenhaus Zeit: 26.12.2016, 16:00 Uhr bis 27.12.2016, 11:20 Uhr Erneuter Einbruch in Schützenhaus. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Schützenhaus in der Brückenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Schützenhaus ein. Hier entwendeten die Täter lediglich 20 Cent. Bereits am 09.12.2016 wurde in das Objekt eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

