POL-HR: Neukirchen - Einbruch in Handwerksbetrieb

Homberg (ots) - Neukirchen Einbruch in Handwerksbetrieb Zeit: 25.12.2016, 19:00 Uhr bis 26.12.2016, 07:30 Uhr 400 Euro Sachschaden beim Einbruch in ein Handwerkbetrieb in der Weinbergstraße. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter zunächst versucht, zwei Rollos hochzuschieben. Als dies nicht gelang hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in die Firma. Die Täter durchsuchten das gesamte Gebäude und verließen den Tatort, ohne etwas zu entwenden. Am Fenster und an einem Rollo entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell