POL-HR: Borken - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Homberg (ots) - Borken Wohnungseinbruchsdiebstahl Zeit: 23.12.2016, 19:00 Uhr bis 23:15 Uhr Am Freitagabend sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Südrandstraße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Anschließend durchsuchten die Diebe verschiedene Schränke und Schubladen. Hieraus entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell