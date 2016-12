POL-HR: Homberg - Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Homberg (ots) - Homberg Einbruchsdiebstahl aus Pkw Zeit: 23.12.2016, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr Wiederholter Pkw-Einbruch auf dem Parkplatz Lichte. Am letzten Freitagmittag haben unbekannte Täter aus einem Pkw eine Handtasche mit Geldbörse und Bargeld gestohlen. Die Täter schlugen zunächst die Beifahrerscheibe eines schwarzen Mazda CX5 ein, öffneten das Auto und entwendeten eine Handtasche, die unter einem Sitz abgelegt war. In der Handtasche befanden sich ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten, eine EC-Karte und über 100,- Euro Bargeld. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 400,- Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keine Wertsachen im Auto aufzubewahren. Gerade auf unbewachten, abgelegenen Parkplätzen ist die Gefahr relativ hoch, Opfer eines Einbruchdiebstahls zu werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

