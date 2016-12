POL-HR: Fritzlar - Polizei sucht nach vermisster Kerstin R. aus Fritzlar - Folgemeldung nach Meldung vom 24.12.2016, 20:35 Uhr

Homberg (ots) - Fritzlar Polizei sucht nach vermisster Kerstin R. aus Fritzlar - Folgemeldung Zeit: 22.12.2016 Polizei sucht weiter nach vermisster Kerstin R. Auch heute wird die Suche nach der vermissten 50jährigen aus Fritzlar weitergeführt. Seit heute Morgen ist wieder die Wasserschutzpolizei auf der Fulda im Einsatz auf der Suche nach der vermissten 50jährigen. Etwa gegen 14:00 Uhr wird auch wieder ein Polizeihubschrauber die Fulda und die Seen in der Umgebung des Fundortes ihres Pkw absuchen. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen der Polizei zurzeit nicht vor. Schulz, POK - Pressesprecher

