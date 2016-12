POL-HR: Schwarzenborn - Polizeieinsatz nach Streit im Flüchtlingswohnheim

Homberg (ots) - Schwarzenborn Polizeieinsatz nach Streit im Flüchtlingswohnheim Zeit: 22.12.2016, 20:50 Uhr bis 22:20 Uhr Wegen Streitigkeiten um die Hausordnung kam es gestern Abend zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Flüchtlingswohnheim in der Straße "Am Knüllteich". In einem Gemeinschaftsraum der Unterkunft hatten Bewohner wiederholt, trotz ausdrücklichem Verbot und unter Anwesenheit von Kindern geraucht. Darüber entwickelte sich ein Streit zwischen den Interessensgruppen in deren Verlauf ein Stuhl nach einem Raucher geworfen wurde. Hieraus entwickelte sich ein Handgemenge, welches sich im Verlauf der Auseinandersetzung nach draußen vor die Unterkunft verlagerte. Dort standen sich dann ca. 40 - 50 Personen in aggressiver Haltung gegenüber. Erst unter Heranführung von mehreren Polizeistreifen und Verlegung von zwei beteiligten Bewohnern konnte die Konfrontation geschlichtet werden. Zwei Flüchtlinge erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell