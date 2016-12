POL-HR: Melsungen-Röhrenfurth - Diebstahl von Nordmanntannen

Homberg (ots) - Melsungen-Röhrenfurth Diebstahl von Nordmanntannen Zeit: 21.12.2016, 18:00 Uhr bis 22.12.2016, 14:30 Uhr (K)eine schöne Bescherung. Zwei Nordmanntannen wurden von unbekannten Tätern von einem Wiesengrundstück an der Bachstraße entwendet. Die Täter betraten das teilweise eingefriedete Grundstück am Ortsrand von Röhrenfurth, fällten anschließend mit einer Axt zwei ca. 2,50 m bis 3,00 m große Nordmanntannen im Wert von ca. 80,- Euro und nahmen diese mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell