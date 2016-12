POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Sachbeschädigung an Glasscheibe

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Ziegenhain Sachbeschädigung an Glasscheibe Zeit: 21.12.2016, 18:00 Uhr bis 22.12.2016, 07:49 Uhr Unbekannte Täter drücken Glasscheibe eines Geschäftes in der Straße "Am Großen Wallgraben" ein. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter eine Glasscheibe eines Geschäftes eingedrückt. Hierdurch entstand ein Loch von ca. 90 x 70 cm. Am Tatort konnten keine Spuren gefunden werden, die Hinweise auf einen Einbruchsversuch gegeben haben. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, POK - Pressesprecher -

