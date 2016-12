POL-HR: Neuental-Zimmersrode - Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Neuental-Zimmersrode Einbruch in Wohnhaus Zeit: 22.12.2016, 18:35 Uhr Täter nach Einbruch in ein Einfamilienhaus flüchtig. Gestern Abend wurde ein unbekannter Täter beim Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Heideweg auf frischer Tat ertappt. Der Täter hebelte zunächst eine Terrassentür auf und gelangte so in das Wohnzimmer. Hierbei zersprang das Glas der Terrassentür mit lautem Klirren. Anschließend öffnete der Täter im Wohnzimmer mehrere Schubladen von zwei Schränken. Ein Nachbar hörte das Klirren und konnte im Wohnhaus den Lichtschein einer Taschenlampe sehen. Er verständigte sofort den Hauseigentümer. Als der 44-jährige Nachbar und der 53-jährige Hauseigentümer nur ca. 5 Minuten später nach dem Scheibenklirren am Tatort eintrafen, kam der Täter über eine Hecke gesprungen und flüchtete. Der Nachbar nahm die Verfolgung des Täters auf und konnte ihn zunächst im Bereich der Gartenstraße stellen. Als der Nachbar in ansprach, ging der Täter in die Hocke und zog einen Gegenstand aus der Jackentasche. Da der Nachbar (Zeuge) diesen Gegenstand auf Grund der Dunkelheit nicht erkennen konnte und vermutete, dass es sich bei dem Gegenstand eventuell um eine Waffe handelt, zog er sich zurück. Das nutzte der Täter aus und flüchtete weiter in Richtung Bahnhofstraße. Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: ca. 175 cm groß, schlanke sportliche Figur, dunkle kurze Haare, dunkler kurzer Vollbart, Südländer, trug eine dunkle Strick- oder Fleecemütze, eine dunkle hüftlange Jacke und dunkle Hose, führte einen grünen Jutebeutel mit sich. Ob der Täter schon etwas entwendet hatte, konnte der Hauseigentümer noch nicht sagen. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. An der Terrassentür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, POK - Pressesprecher -

