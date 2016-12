POL-HR: Niedenstein-Kirchberg - Sachbeschädigung an Wasserwerk

Homberg (ots) - Niedenstein-Kirchberg Sachbeschädigung an Wasserwerk Zeit: 21.12.2016, 16:00 Uhr bis 22.12.2016, 07:00 Uhr Hohen Sachschaden verursachen unbekannte Täter an einem Wasserwerk an der Kreisstraße 82. Die unbekannten Täter bogen ein ca. 1,5 m x 1,5 m großes Zaunelement um und gelangten so auf das Grundstück, welches mit einem durchgehenden und mit Stacheldraht versehenden Zaun umfriedet war. Anschließend beschädigten sie eine Lüftungsklappe und eine Lampe an der Anzeige zur Klärgrube. Danach rissen die Täter drei Stangen von der Eingangstür ab. In die Räumlichkeiten des Wasserwerkes drangen die Täter nicht ein. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter 05622-99660. Schulz, POK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell