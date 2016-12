POL-HR: Guxhagen - Einbruchsdiebstahl aus Gaststätte

Homberg (ots) - Guxhagen Einbruchsdiebstahl aus Gaststätte Zeit: 20.12.2016, 22:00 Uhr bis 21.12.2016, 11:05 Uhr Unbekannte Täter brechen zwei Geldspielautomaten auf und entwenden Bargeld und Getränkedosen aus einer Gaststätte in der Untergasse. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer Gaststätte auf und gelangten so in den Gastraum. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum. Dort trennten sie von zwei Geldautomaten die Stromzufuhr und zogen die Automaten in den Gastraum, um vermutlich ungestörter arbeiten zu können, da der Verkaufsraum von außen durch große Schaufenster sehr gut einsehbar ist. Anschließend öffneten die Täter die beiden Geldspielautomaten mit brachialer Gewalt, um an das Münzgeld zu kommen. Hierbei wurden die Automaten komplett zerstört. Anschließend entwendeten die Täter 5 Paletten mit insgesamt 120 Energie-Getränkedosen der Marke "Effect" im Wert von ca. 65,- Euro. Die Höhe des Gesamtschadens und die Höhe des entwendeten Bargeldes standen zur Berichtszeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, POK - Pressesprecher -

