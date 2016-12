POL-HR: Gemarkung Homberg/ Efze, B 154, Km 3,2: Schwerer Verkehrsunfall mit getöteter Person - Folgemeldung

Homberg (ots) - Gemarkung Homberg/ Efze, B 254 Km 3,2 Schwerer Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer schwerverletzten Person

- Folgemeldung und Abschlussmeldung -

Unfallzeit: 21.12.2016, 14:16 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 254, zwischen den Abfahrten Homberg-Caßdorf und Homberg-Mardorf wurde ein Fahrzeugführer getötet, ein weiterer Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen. Ein 46-jähriger Homberger befuhr mit seinem Kleinlieferwagen die B 254, aus Richtung Frielendorf kommend, in Richtung Wabern. In Höhe von Km 3,2 geriet er mit seinem Fahrzeug, aus bisher nicht geklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit einem Lkw-Sattelauflieger zusammen, welcher die B 254 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 46-jährige Lieferwagenfahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Ottrau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in die Städtischen Kliniken Kassel verbracht. An den Lkw mit Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000,- Euro, an dem Lieferwagen entstanden 20.000,- Euro Sachschaden. Da die Unfallursache unklar ist, wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kassel, ein Gutachter mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Bundesstraße ist noch bis ca. 18:30 Uhr gesperrt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell