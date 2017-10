Kassel (ots) - Wie mit einer am heutigen Nachmittag über OTS veröffentlichten Pressemeldung berichtet, entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht zum heutigen Dienstag im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode gleich zwei Audi A 4. Einer der beiden Fahrzeuge, nämlich der, den die Täter in der Friedrich-Ebert-Straße klauten, tauchte zwischenzeitlich am Morgen auf der Autobahn 4 bei Dresden in Sachsen auf. Einer Funkstreife der Polizeidirektion Dresden fiel der weiße Audi A4 gegen 8 Uhr auf der Autobahn auf. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, raste dieser davon. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf. Dabei verloren sie den Wagen aufgrund der Verkehrsdichte kurzzeitig aus den Augen. Kurze Zeit später fanden sie den Kombi verschlossen auf einem Rasthof an der Autobahn bei Dresden auf. Vom Fahrer keine Spur. Die Beamten stellten den Wagen sicher. Er wird nun auf Spuren untersucht, bevor er an seinen Eigentümer wieder ausgehändigt wird.

Die Fahndung und der Zeugenaufruf nach dem Täter bleiben weiter aktuell. Dies gilt auch für den in der Straße "Am Gexberg" entwendeten schwarzen Audi. Von diesem Fahrzeug, auch dessen Dieb, fehlt weiterhin jede Spur.

Hinweise werden weiterhin von den Kripobeamten des K 21/22 der Kasseler Kripo unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen erbeten.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell