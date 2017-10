Kassel (ots) - Der seit dem gestrigen Montagabend in Fuldatal vermisste Zuchthahn, der seinem Eigentümer zufolge 3.000,- bis 4.000,- Euro wert ist, war im Gegensatz zu unser Presseveröffentlichung von 12:31 Uhr nicht in Wahnhausen, sondern von einem Grundstück an der Straße "Am Fabesberg" in Wilhelmshausen aus dem Gehege gestohlen worden.

Ich bitte, die Verwechslung zu entschuldigen.

