Kassel (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag erbeuteten Profiautodiebe gleich zwei Audi A4 im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode. Da die Tatorte nur wenige hundert Meter auseinander liegen und der Tatzeitraum derselbe ist, gehen die Ermittler des für Autodiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 davon aus, dass die beiden Diebstähle auf das Konto ein und derselben Tätergruppe gehen. Die Ermittler erhoffen sich nun mit der Veröffentlichung der Fälle, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo, die in beiden Fällen die Strafanzeigen entgegengenommen haben, berichten, sind beide Autodiebstähle am heutigen Dienstagmorgen aufgefallen. Beide Fahrzeuge sollen ordnungsgemäß verschlossen an den jeweiligen Tatorten seit dem gestrigen Montagabend abgestellt gewesen sein. Die Täter erbeuteten in der Friedrich-Ebert-Straße, Einmündung "Im Heimersbruch", einen weißen Audi A4 Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen: KS - ZL 44. Der Wagen war von seinem Besitzer am Straßenrand geparkt worden. Der zweite in der Nacht entwendete Audi A4 stand hingegen auf einem Grundstück an der Straße "Am Gexberg". Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Stufenhecklimousine mit dem amtlichen Kennzeichen KS - Q 2317. In keinem der Fälle liegen den Ermittlern Hinweise darauf vor, wie die Täter die Fahrzeuge öffneten und anschließend starteten.

Die Kripobeamten des Kommissariats 21/22 bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Audis geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Polizeihauptkommissar -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell