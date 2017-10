Kassel (ots) - Am Samstagmorgen gelang es Anwohnern in Niederkaufungen einen 60 Jahre alten Mann aus Kassel festzunehmen, der offenstehende Haustüren ausnutzte und dort mindestens zweimal Beute machte. Aufmerksam auf den Eindringling waren die Anwohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Haferbach" durch das Gebell ihres Doggen-Welpen geworden.

Nahezu zeitgleich, gegen 9:45 Uhr, meldeten sich zwei betroffene Familien, die in beiden Fällen den Dieb auf frischer Tat ertappten. Während die Familie in der Straße "Am Haferbach" den Täter festhalten konnte, war er kurz zuvor in der Straße "Grüner Weg" vom Tatort geflüchtet, nachdem er im Schlafzimmer auf die dortige Bewohnerin traf. Die beiden Tatorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Zunächst war der 60-Jährige, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen solchen Diebstählen aufgefallen war, in dem Einfamilienhaus an der Straße "Grüner Weg" auffällig geworden. Dort hatte er nach derzeitigem Ermittlungsstand, das Haus durch eine unverschlossene Kellertür betreten und hatte im Flur des Erdgeschosses das Portemonnaie aus einer Handtasche erbeutet. Er durchsuchte die dortigen Wohnräume und traf beim Betreten des Schlafzimmers auf die dortige Bewohnerin. Er trat daraufhin sofort die Flucht an. Nur wenige Augenblicke später nutzte er eine lediglich ins Schloss gezogene Haustür in der Straße "Am Haferbach aus, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Da die Schlossfalle entriegelt war, hatte der Dieb einfaches Spiel. Er musste die Tür lediglich aufdrücken. Im Hausflur bediente er sich an einer auf der dortigen Kommode abgelegten Geldbörse. Weil der Hundewelpe des Hauses anschlug, schaute sein Herrchen nach dem Rechten und sah den Täter aus der Haustür eilen. Der Hausherr verfolgte den Flüchtenden und hielt ihn noch auf dem Grundstück fest. Dabei erlangte er die Geldbörse zurück und verständigte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Kassel-Ost nahmen ihn schließlich mit zur Dienststelle. Der 60-Jährige muss sich nun wegen den beiden Diebstählen aus den Einfamilienhäusern und wegen zweifachen Hausfriedensbruchs verantworten.

