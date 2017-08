POL-KS: Nordhessen - Autobahn 7: Folgemeldung 1 zum schweren Lkw-Unfall: Auffahrunfall zwischen zwei Lkw; derzeit Vollsperrung Richtung Norden

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:38 Uhr, über OTS unter http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Erstmeldung zu diesem Unfall.)

Wie die am Unfallort, kurz vor der Landesgrenze zu Niedersachsen, eingetroffenen Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal in ersten Meldungen berichten, ist dort ein Sattelzug auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dabei ist der Fahrer des auffahrenden Lkw verletzt worden. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Ein Rettungshubschrauber ist aktuell an der Unfallstelle gelandet. Die A 7 ist derzeit in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt.

Wir berichten nach.

