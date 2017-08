POL-KS: Kassel - Kirchditmold: Unbekannter steckt Sperrmüll an: Anwohner bei Löschversuch verletzt; Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots) - Gestern Abend brannte neben einem Mehrfamilienhaus ein Bürostuhl und anderer Müll. Ein Bewohner verletzte sich beim Ablöschen des Stuhles und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Brandleger ermitteln zu können.

Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hat die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Frasenweg 11 um 21:20 Uhr direkt neben dem Haus einen brennenden Bürostuhl und Müll entdeckt. Ein weiterer Bewohner hatte ein Fenster geöffnet, durch das der Rauch in seinen Wohnung zog und er so auch auf das Feuer aufmerksam wurde. Der 32 Jahre alte Bewohner begab sich sofort nach draußen und löschte den Brand. Dabei atmete er offenbar den Rauch ein und zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden musste. Durch die Rußentwicklung ist auch die Hausfassade beschädigt worden.

Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Polizeireviers Süd-West Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

