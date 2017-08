POL-KS: Kassel - Waldau: 62-jähriger Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Kassel (ots) - Ein 62-Jähriger aus Kassel ist am gestrigen Dienstagabend bei einem Unfall in der Görlitzer Straße in Kassel-Waldau schwer verletzt worden. Der Mann hatte auf seinem Motorrad offenbar zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrendes Auto abbremste und war auf den Wagen aufgefahren. Dadurch war er gestürzt, über die Straße gerutscht und gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend mit schweren Beinverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war es gegen 19:25 Uhr zu dem Unfall in Höhe der Hausnummer 51 in der Görlitzer Straße gekommen. Der 62-Jährige war mit seiner Aprilia von der Waldemar-Petersen-Straße kommend in Richtung Breslauer Straße unterwegs. Dabei war er auf den vorausfahrenden Opel Kombi eines 41-Jährigen aus Kassel aufgefahren, der in Höhe der Hausnummer 51 abbremste, um nach rechts in die dortige Grundstückseinfahrt abzubiegen. Nach dem Sturz auf die Straße war er über den Asphalt gegen den entgegenkommenden BMW eines 25-Jährigen aus Kassel gerutscht, gegen dessen vorderen Stoßfänger er prallte und anschließend schwer verletzt auf der Straße zum Liegen kam. An allen drei Fahrzeugen waren zudem Sachschäden entstanden. Die Gesamtsachschadenshöhe beziffern die Beamten auf ca. 2.500,- Euro.

