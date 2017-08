POL-KS: Landkreis Kassel: Zwei Motorradfahrer bei Alleinunfällen schwer verletzt

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag und am Sonntagabend haben sich zwei Motorradfahrer im Landkreis Kassel bei Alleinunfällen schwere Verletzungen zugezogen. Am Sonntag war ein 36-Jähriger aus Bochum auf der Autobahn 44 am Parkplatz Hirzstein gestürzt und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Am Montag war ein 17-Jähriger aus Zierenberg mit einem Leichtkraftrad in einer Kurve auf der L 763 bei Trendelburg-Gottsbüren gestürzt und anschließend mit vermutlich schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der Unfall an dem in Fahrtrichtung Dortmund auf der A 44 gelegenen Parkplatz Hirzstein hatte sich am Sonntag gegen 18:10 Uhr ereignet. Der 36-Jährige hatte von dort aus zunächst noch selbst einen Abschleppwagen für seine beschädigte Kawasaki bestellt, war dann bei dessen Eintreffen jedoch zusammengebrochen. Wie die daraufhin zum Unfallort gerufene Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal feststelle, hatte der Krad-Fahrer offenbar beim Ausfahren auf den Parkplatz die Kontrolle über sein Zweirad verloren, war gestürzt und gegen einen Stein geprallt. Dabei hatte er sich Kopfverletzungen zugezogen. Den Schaden am Motorrad beziffern die Beamten auf ca. 1.000,- Euro.

Der 17-Jährige aus Zierenberg war gegen 13:40 Uhr am gestrigen Nachmittag mit seiner 125er zu Fall gekommen. Wie die an diesem Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war er auf der Landstraße von Gieselwerder nach Gottsbüren unterwegs. Sie gehen davon aus, dass der Fahranfänger aufgrund eines Fahrfehlers im Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, daraufhin stürzte und sich dabei schwer verletzt. An dem Leichtkraftrad des Herstellers Hyosung war ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

