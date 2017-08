POL-KS: A 49 - Gemarkung Baunatal: Pkw-Fahrer fährt Warnbaken um und wird nach Flucht gestellt; Polizei sucht nun Motorradfahrer als Zeugen

Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag fuhr ein Pkw auf der A 49 im zweispurigen Baustellenbereich in Richtung Kassel. Zwischen der Anschlussstelle Baunatal und dem Westkreuz Kassel kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere dort zur Absicherung aufgestellte Warnbaken, die dadurch auf die Fahrbahn schleuderten. Bei dem Aufprall verlor der Unfallfahrer das vordere Kennzeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Kassel fort. Ein Zeuge folgte dem Auto bis nach Bad Wilhelmshöhe. Die Polizei sucht nun nach einem Motorradfahrer, der einer Bake ausweichen musste.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte ein Zeuge den Unfall um 14 Uhr beobachtet, die Polizei verständigt und war dem Wagen bis zum Bahnhof Wilhelmshöhe gefolgt. Dort nahmen ihn Beamte des Polizeireviers Mitte in Empfang und befragten den Fahrer zu dem Unfall. Der 60 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte den Unfall wohl bemerkt, sich aber keine weiteren Gedanken gemacht und auch nicht die Polizei informiert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. An seinem Pkw waren leichte Beschädigungen auf der linken Seite festzustellen.

Die Ermittler der Polizeiautobahnpolizei suchen nun einen Motorradfahrer, der einer oder mehrerer Warnbaken ausweichen musste und dadurch fast zu Fall kam. Dies hatte ein nachfahrender Zeuge berichtet. Der Zweiradfahrer selbst oder Zeugen, die Angaben zu dessen Motorrad machen können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter der Telefonnummer 0561 - 9100.

