POL-KS: Kassel - Wesertor: 57-Jähriger mit über 400 Gramm Rauschgift in Tankstelle festgenommen

Kassel (ots) - Zur Festnahme eines 57-Jährigen mit rund 400 Gramm Haschisch und 34 Gramm Marihuana kam es in der Nacht zum heutigen Montag, gegen 1:30 Uhr, in einer Tankstelle an der Weserspitze in Kassel. Ein dortiger Angestellter hatte die Polizei gerufen, weil der offensichtlich in einem Rauschzustand befindliche Mann sich weigerte, das Tankstellengelände zu verlassen und zudem begann, den Inhalt seines Rucksacks auf dem Boden vor dem Eingang auszubreiten. Die dort eintreffende Streife des Polizeireviers Nord stellte anschließend fest, dass sich unter diesen Gegenständen auch Tüten mit Rauschgift sowie mehrere Patronen Pistolenmunition befanden. Daraufhin stellten sie die Drogen und die Munition sicher und nahmen den zuletzt in Kassel wohnhaft gewesenen 57-Jährigen aus Sri Lanka fest. Er gab in seiner Vernehmung am heutigen Montag an, die Gegenstände gefunden und erst auf dem Tankstellengelände genauer inspiziert zu haben. Er muss sich nichtsdestotrotz nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Matthias Mänz Polizeioberkommissar -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell