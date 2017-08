POL-KS: Kassel - Nord: Unbekannter zerkratzt sechs Autos in der Keplerstraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag mehrere geparkte Autos in der Keplerstraße in der Kasseler Nordstadt zerkratzt. Den Beamten des zuständigen Polizeireviers Nord liegen derzeit sechs Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aus dieser Nacht, jedoch bislang noch keine Hinweise auf deren Verursacher vor. Dabei dürfte es sich sehr wahrscheinlich um ein und dieselbe Person gehandelt haben. Die Kasseler Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Erst am Freitagnachmittag war einer der sechs betroffenen Autobesitzer auf die Kratzer im Lack seines Pkw aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord bei der Inaugenscheinnahme der Mercedes C-Klasse des Mannes feststellten, wies der Wagen tiefe Kratzer auf der gesamten linken Fahrzeugseite auf. Anschließend stellten die Beamten bei der Überprüfung der anderen in der Keplerstraße abgestellten Autos fünf weitere Fahrzeuge, ein Audi A 6, ein Citroen C1, ein Skoda Roomster, ein Renault Clio und ein Fiat Panda, mit langen Kratzern im Lack fest. Diese waren offenbar durch einen spitzen Gegenstand verursacht worden. Aufgrund der nachfolgenden Befragungen der betroffenen Fahrzeughalter lässt sich die Tatzeit bislang auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, eingrenzen. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten auf rund 5.000,- Euro.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Polizeioberkommissar -Pressestelle- Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell