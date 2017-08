POL-KS: Landkreis Kassel / Schauenburg - Hoof: Unbekannte klauen weißen Sprinter: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen weißen Mercedes Sprinter im Wert von rund 15.000,- Euro im Schauenburger Ortsteil Hoof entwendet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können.

Der Halter des weißen Sprinters hatte den Diebstahl am Sonntagmittag, gegen 12:30 Uhr, bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie er gegenüber der am Tatort in der Philipp-Hoffmeister-Straße in Hoof eingesetzten Streife des Polizeireviers Süd-West angab, habe das Fahrzeug noch am Vortag, gegen 21 Uhr, dort geparkt gestanden. Von dem Kleintransporter, Baujahr 2011, mit den amtlichen Kennzeichen KS-B 7499, fehlt derzeit jede Spur. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Sprinters.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Tatzeitraum, zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, in Schauenburg-Hoof verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

