POL-KS: Kassel - Oberzwehren: Pkw zwingt Straßenbahn zur Vollbremsung und flüchtet; Fahrgast verletzt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Heute Morgen hat der Fahrer einer Limousine auf der Oberzwehrener Straße das Rotlicht einer Ampel missachtet und so eine kreuzende Straßenbahn zu einer Vollbremsung gezwungen. In der Tram stürzte eine Frau und zog sich eine Armverletzung zu. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher.

Die Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten von der Unfallstelle, dass um 9:30 Uhr der Fahrer einer silberfarbenen Limousine die Oberzwehrener Straße in Richtung Helleböhn befuhr. Kurz hinter der Einmündung zur Altenbaunaer Straße missachtete der Unbekannte das Rotlicht der Ampel, die das Queren der Straßenbahnen regelt. Der 60 Jahre alte Fahrer einer aus Baunatal kommenden Tram musste eine Gefahrenbremsung einleiten, wodurch eine 67-jährige Frau aus Kassel in der Bahn stürzte und sich eine Armverletzung zuzog. Sie wurde zunächst in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden, da zwischen den Fahrzeugen keine Berührung stattfand.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion Kassel bitten mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jürgen Wolf Erster Polizeihauptkommissar Tel.: 0561 - 910 1008

