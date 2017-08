POL-KS: Kassel/Frankenberg/Berlin: "Wir würden jederzeit wieder so handeln": Preisträger der "Kasseler Polizeimedaille" auch bei XY-Preis im Rennen!

Gruppenfoto mit den Preisträgern der Kasseler Polizeimedaille 2017 (Foto: PP Nordhessen) Bild-Infos Download

Kassel (ots) - Raphael METZ und Elias BAMBERGER, zwei Preisträger der Kasseler Polizeimedaille, sind jetzt auch für die Auswahl zum "XY-Preis 2017" der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst nominiert! Ihr couragiertes Einschreiten beim Angriff eines verwirrten Mannes auf die Insassen eines Autos im vergangenen Jahr in Frankenberg war bereits im Januar vom Verein Bürger und Polizei in Kassel und dem Polizeipräsidium Nordhessen mit der Kasseler Polizeimedaille gewürdigt worden. Der Fall der beiden Freunde aus Frankenberg und Frankenau (Landkreis Waldeck-Frankenberg) wurde jetzt unter Mitwirkung der mutigen jungen Männer für einen Filmbeitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... ungelöst nachgestellt und wird in der Sendung am Mittwoch (9. August, 20.15 Uhr im ZDF) gezeigt.

Für Raphael und Elias war es einfach selbstverständlich, den bedrohten Menschen zu helfen: "Wir würden jederzeit wieder so handeln", hatten die Freunde bereits bei der Verleihung der Kasseler Polizeimedaille gesagt. "Wir freuen uns mit den beiden Preisträgern der Kasseler Polizeimedaille über ihre Nominierung für den XY-Preis, die eine weitere öffentliche Anerkennung und Wertschätzung der von den beiden jungen Männern gezeigten Zivilcourage bedeutet", erklärt Polizeipräsident Konrad Stelzenbach. Die "Kasseler Polizeimedaille" gibt es bereits seit dem Jahr 2000. Im Januar 2017 wurde sie zum achtzehnten Mal verliehen.

Mit 16 Jahren fast ebenso lang würdigt der "XY-Preis" Personen, die sich auf beispielhafte Weise im Kampf gegen Kriminalität für Mitmenschen eingesetzt haben. Im Herbst entscheidet Fachjury über die Vergabe der drei diesjährigen XY-Preise, die mit jeweils 10.000,- Euro dotiert sind. Die Preisübergabe durch Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière findet alljährlich im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin statt.

Das Bild zeigt rechts vorne Raphael Metz, dahinter steht Elias Bamberger

