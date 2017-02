POL-KS: Kassel: Lkw verursacht Auffahrunfall mit drei Verletzten und flüchtet: Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise

Kassel (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich im Bereich Platz der Deutsche Einheit eine Unfallflucht, bei dem der verursachende beige Lastwagen mit weißem Auflieger auf der B 83 in Richtung Kassel-Industriegebiet flüchtete. Weil durch seinen fehlerhaften Fahrstreifenwechsel drei Personen verletzt und drei Autos beschädigt wurden, haben nun Beamte der Unfallfluchtgruppe Kassel die Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten mit der Veröffentlichung des Falls um Zeugenhinweise zum flüchtenden Lkw.

Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Unfall gegen kurz vor 20.30 Uhr. Der Lastzug fuhr zu dieser Zeit von der Dresdner Straße in den "großen Kreisel" und verließ diesen in Richtung Industriegebiet. Beim Ausfahren wechselte der Lkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen, ohne auf den VW Beetle einer 40-jährigen Autofahrerin aus Kassel zu achten, die von der Fuldabrücke kam und ebenfalls nach rechts in Richtung Industriegebiet fuhr. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß verhindern. Die dahinter fahrende 29 Jahre alte Fahrerin eines Opels konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Beetle auf. So ging es auch dem BMW-Fahrer hinter dem Opel. Der 25-jährige Fahrer aus Kassel krachte auf das Heck des Opels. Die drei Autos hielten am rechten Fahrbahnrand, der Lkw hingegen setzte seine Fahrt in Richtung Autobahnzubringer fort. Infolge des Unfalls verletzten sich die 40-jährige Beetle-Fahrerin und ihre 11-jährige Tochter, die mit im Auto saß. Auch die aus Kaufungen stammende 29 Jahre alte Opel-Fahrerin war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000,- Euro.

Nun bitten die für Unfallfluchten zuständigen Beamten der Verkehrsinspektion Kassel um Zeugenhinweise zum flüchtenden beigen Lastwagen mit weißem Auflieger. Diese werden unter Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel erbeten.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

