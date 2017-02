POL-KS: Landkreis Kassel - Lohfelden: Straßenraub in Vollmarshausen: Täter erbeuteten Portemonnaie mit rund 3.500,- Euro

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochabend überfielen zwei bislang unbekannte Räuber einen 39 Jahre alten Mann im Lohfeldener Ortsteil Vollmarshausen und erbeuteten rund 3.500,- Euro. Nun erhoffen sich die Ermittler des für Raubstraftaten zuständigen K 35 der Kasseler Kripo mit der Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie das Opfer berichtet, war er mit dem Linienbus zwischen Altmarkt und Lohfelden unterwegs und stieg gegen 19.30 Uhr an der Haltestellte "Friedhof" aus. Auf seinem weiteren Weg sei er in der Vollmarshäuser Straße im Bereich des Friedhofs auf dem Gehweg von zwei Männern von hinten angegriffen und auf den Boden gedrückt worden. Die Täter haben ihm daraufhin das Portemonnaie aus der Gesäßtasche gezogen und sind in Richtung der Kirche zu Fuß geflüchtet. Nach Angaben des 39-Jährigen erbeuteten die Unbekannten ein schwarzes Lederportemonnaie mit den Einnahmen, die er bei seiner beruflichen Tätigkeit während der Arbeitszeit eingenommen hatte.

Das Opfer beschrieb die beiden Täter wie folgt: Es soll sich um zwei schlanke Männer gehandelt haben, die zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß waren. Er konnte nur angeben, dass sie beide dunkel gekleidet waren und einer eine Baseballkappe trug.

Die mit den Ermittlungen betrauten Kripobeamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

