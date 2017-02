POL-KS: Landkreis Kassel: Folgemeldung zu den aktuellen Großbränden in Schauenburg und Fuldabrück

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen zu den beiden Großbränden in Schauenburg-Hoof und Fuldabrück-Bergshausen.)

Wie die Beamten des für Brandermittlungen zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, gibt es derzeit noch keine neuen Erkenntnisse zu den Ursachen der beiden Großbrände im Landkreis Kassel. Sowohl im Fall des Lagerhallenbrandes im Schauenburger Ortsteil Hoof am Sonntag, dem 22. Januar, als auch beim Brand des Firmengebäudes an der Kasseler Straße in Fuldabrück-Bergshausen am Dienstagabend konnten die Ermittler die Brandstellen aufgrund drohender Einsturzgefahr bislang nicht betreten.

In Schauenburg erschwerten bis zuletzt zudem die eisigen Temperaturen und das dadurch gefrorene Löschwasser die Arbeiten vor Ort. Nachdem ein von der Brandversicherung eingesetzter Statiker zwischenzeitlich das beschädigte Gebäude begutachten konnte, ist nun für die kommende Woche eine Besichtigung der Brandstelle durch die Ermittler des K 11, gemeinsam mit einem Sachverständigen der Versicherung, geplant. Dazu wird auch der Einsatz schweren Geräts erforderlich sein. Ein genauer Termin steht momentan noch nicht fest.

Wann die Ermittler mit der Erforschung der Brandursache an der Brandstelle in Fuldabrück-Bergshausen beginnen können, ist derzeit noch offen. Auch in diesem Fall wird im Vorfeld voraussichtlich die Begutachtung des zerstörten Gebäudes durch einen Statiker von Nöten sein, um den Umfang der vor dem Betreten erforderlichen Sicherungsarbeiten verlässlich einschätzen zu können. Mit ersten Ergebnissen kann frühesten nächste Woche gerechnet werden.

In beiden Fällen sind die Brandstellen für die Ermittlungen weiterhin beschlagnahmt. Am gestrigen Tag kam ein Hubschrauber der Fliegerstaffel der hessischen Polizei zum Einsatz, um an beiden Orten Übersichtsaufnahmen aus der Luft zu fertigen. Aus der Analyse dieser Bilder können sich möglicherweise Aufschlüsse über den jeweiligen Brandverlauf ergeben.

Sobald neue Erkenntnisse zu einem der beiden Großbrände vorliegen, berichten wir nach.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell