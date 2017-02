POL-KS: Kassel - Nord: Graffiti an Gebäude gesprüht: Zwei 21-Jährige auf "frischer" Tat festgenommen

Kassel (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag beobachtete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zwei junge Männer beim Sprühen eines Graffitis an ein Gebäude an der Wolfhager Straße und alarmierte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mitte nahm nur wenige Minuten später in unmittelbarer Tatortnähe die beiden mutmaßlichen "Sprayer", zwei 21-jährige Männer aus Kassel und Edertal, noch mit Sprühdose in der Hand fest. Die Beiden müssen sich nun wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung verantworten.

Die Mitteilung des Sicherheitsdienstes war gegen 1:50 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Wie der Zeuge den Beamten der Leitstelle schilderte, beobachte er gerade zwei Männer beim Sprühen eines Graffitis an die Wand des Berufsbildungswerkes an der Wolfhager Straße, Ecke Westring. Als die sofort entsandte Streife des Polizeireviers Mitte nur wenige Minuten später dort eintraf, verließen zwei Männer in Begleitung einer jungen Frau gerade zu Fuß den Tatort und überquerten den Westring in Richtung stadtauswärts. Den Beamten war anhand der schwarzen Sprühdose, die einer der beiden Männer noch in der Hand hielt, schnell klar, dass es sich bei ihnen um die "Sprayer" handeln dürfte. Auch in seinem Rucksack fanden sie bei der Durchsuchung eine Sprühdose der Farbe Gelb sowie mehrere Arbeitshandschuhe und stellten diese sicher. An der Wand des Berufsbildungswerks befand sich ein noch frischer und etwa drei Meter breiter und ca. 30 cm hoher Schriftzug "DIELEUTESINWIRRIMKOPP" in schwarzer und gelber Farbe. Den durch die Schmierereien entstandenen Schaden schätzen sie auf rund 2.000,- Euro.

Die Beamten brachten die beiden 21-Jährigen anschließend aufs Revier. Ihre Begleiterin konnte ihren Weg bereits an Ort und Stelle fortsetzten, da sie nach Angaben des Zeugen mit den Graffitis offenbar nichts zu tun gehabt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten auch die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei der AG Graffiti der Operativen Einheit der Kasseler Polizei geführt.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell