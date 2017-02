POL-KS: Kassel: Betrug: Mehl statt iPad; Polizei sucht blauen Audi mit italienischen Kennzeichen

Kassel (ots) - Ein 21 Jahre alter Mann aus Kassel ging am gestrigen Mittwochmittag Betrügern auf den Leim, die anstelle eines iPads im Wert von 500,- Euro Mehl im Wert von 2,- Euro verkauften. Die Betrüger waren in einem blauen Audi mit italienischer Zulassung unterwegs. Nun fahndet die Kasseler Polizei nach dem Wagen und den beiden Insassen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie das Opfer berichtet, ereignete sich das Geschäft auf der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold, nachdem ein Bekannter ablehnte und ihn als potenziellen Interessenten vermittelte. Es wurde ein Treffen für 12 Uhr in der Wolfhager Straße vor Hausnummer 89 vereinbart. Die ihm unbekannten Männer stellten ihm in englischer Sprache das iPad aus dem am Straßenrand parkenden Wagen vor. Das Opfer willigte ein, übergab 500,- Euro und bekam eine Laptoptasche übergeben, in der er das iPad wähnte. Die Unbekannten fuhren daraufhin in einem blauen Audi mit italienischen Kennzeichen davon. Noch auf dem Gehweg wurden die Augen des Opfers groß, als er aus einem in der Tasche deponierten iPad-Karton mehrere Päckchen Mehl entdeckte. Der Beifahrer hatte wohl das iPad in einer zweiten Laptoptasche deponiert und eine vorbereitete gleiche Fake-Tasche herausgegeben.

Das Opfer beschrieb die beiden Männer wie folgt: Einer sei etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und von normaler Statur gewesen. Dieser habe helle Haut und dunkle, kurze Haare gehabt. Der zweite Täter soll ca. 25 Jahre alt und etwas kleiner gewesen sein. Dieser hatte auch eine normale Figur und helle Haut, trug aber schwärze, längere Haare.

Die mit den Ermittlungen betrauten Kripobeamten des für Betrugsdelikte zuständigen Kommissariats 23/24 bitten nun Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter und den von ihnen benutzten blauen Audi geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell